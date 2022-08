Reilly Opelka : « Quand Djokovic, Nadal, Federer partiront, cela attirera d’autres pays à s’intéresser au tennis »

Dans un long entre­tien accordé au Red Bulletin, le maga­zine de la marque Red Bull qui est l’un des spon­sors du géant améri­cain, Reilly se lâche un peu. Au sujet de la future retraite de Djokovic, Nadal, Federer, il a une vision assez spéciale de l’après Big 3.

« Ils sont en train de partir, mais c’est fou. C’est tout ce que j’ai connu, c’est tout ce que la plupart d’entre nous ont connu. Je suis curieux de voir à quoi cela ressem­blera après. La liste des vain­queurs sera plus impor­tante et je pense que cela aidera le sport. Cela atti­rera l’at­ten­tion de plus de pays. Toute la Grèce va regarder le tennis lorsque Stefanos Tsitsipas aura gagné un tournoi du Grand Chelem, et toute l’Italie va suivre le tennis lorsque Matteo Berrettini en gagnera un. Je pense que ce sera plus exci­tant » a expliqué l’Américain.

Une analyse qu’il est diffi­cile à partager puisque clai­re­ment Djokovic, Nadal, et Federer sont des stars inter­na­tio­nales qui attirent des fans dans le monde entier.