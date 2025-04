L’ex‐joueuse austra­lienne a réagit très vit à la nouvelle direc­tive de l’agence mondiale de la lutte anti‐dopage. Elle s’est dit très surprise d’au­tant que cela était déjà le cas quand elle était sur le circuit. Du coup, elle ne comprend pas vrai­ment l’ob­jectif de ce courrier.

We always have had to shower with the door open. The drug testing people were with us every minute from the moment we walked off court inclu­ding watching us shower. I don’t know what they’re putting this out now.