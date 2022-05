Dans sa bio (A revers contre tous, Stock,) écrite en colla­bo­ra­tion avec le jour­na­liste de l’Equipe, Frank Ramella, Richard Gasquet s’ex­prime comme jamais avec beau­coup de sincé­rité et de trans­pa­rence. Durant cette première semaine nous allons vous proposer trois épisodes qui « résume » l’ou­vrage qui est passion­nant pour comprendre le parcours de « Richie ».

Aujourd’hui, nous reve­nons sur un épisode que sa géné­ra­tion a bien connu et ce quel que soit le niveau. D’ailleurs ce senti­ment peut encore exister même si la tech­no­logie permet aujourd’hui des réac­tua­li­sa­tions mensuelles de son classement.

« Dès mes onze ans, j’ai ressenti cette espèce de pres­sion. Elle a contribué à déve­lopper chez moi un énorme esprit de compé­ti­tion. J’en deve­nais fou, de cette histoire de clas­se­ment. A l’époque, on ne le décou­vrait qu’à la fin de la saison, il était dévoilé sur Minitel. La veille du jour J, je ne dormais pas de la nuit. Réveil à 4H45 et je tapais mon iden­ti­fiant : 3615 FFT, 3615FFT, je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai progressé très vite : 15⁄ 4 à neuf ans, 15⁄ 2 à dix ans, 5⁄ 6 à 12 ans, on avait jamais vu ça »

Pour en savoir plus, il ne faut pas hésiter à aller dans une bonne librairie. A Revers contre tous est édité par Stok, 288 pages au prix de 20 euros.