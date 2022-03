Richard Williams condamne la gifle de Will Smith, son inter­prète dans « La Méthode Williams », lors de la céré­monie des Oscars.

Il s’est exprimé par l’in­ter­mé­diaire de son fils et porte‐parole, Chavoita LeSane, sur NBC News.

« Nous ne connais­sons pas tous les détails de l’af­faire. Toutefois, il est into­lé­rable de frapper quel­qu’un, sauf en cas de légi­time défense », a‑t‐il assuré au micro de la chaîne américaine.

Will Smith s’était servi du père de Venus et Serena pour justi­fier son geste au moment de rece­voir son prix. « Richard Williams était un défen­seur acharné de sa famille. L’amour vous fait faire des choses démentes. Ma voca­tion c’est d’aimer les gens et de les protéger et d’être une ancre pour les miens », avait déclaré l’ac­teur améri­cain, pous­sant presque Richard à réagir. C’est chose faite.