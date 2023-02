Cinq mois après le dernier match de Serena, les Williams font parler d’eux ces derniers jours dans des affaires extra‐sportives. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a enfin réagi à la fameuse gifle de Will Smith (qui incarne son père dans la Méthode Williams) lors de la céré­monie des oscars, tandis que Richard, juste­ment, a accordé une inter­view très spéciale à la version améri­caine du Sun.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, il parle de ses problèmes de divorce avec sa troi­sième femme, Lakeisha Graham, et de son nouveau rapport aux femmes.

« Je veux juste divorcer. Ça fait six ans, mec. Juste un tas de problèmes. J’en ai telle­ment marre de ces conne­ries main­te­nant. Sortir à nouveau avec quel­qu’un ? Trop de femmes m’ap­pré­cient, mais je n’ai plus l’envie. Je ne fais plus confiance aux femmes. Je veux juste rester seul, je pour­rais vivre une vie plus tran­quille », a glissé le père des deux légendes, Serena et Venus.