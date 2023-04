Jour après jour, on évoque l’idée que Richard Gasquet est éternel.

42ème au clas­se­ment ATP cette semaine, Richie est toujours le N°1 tricolore.

Hier, pour son entrée en lice à Madrid, il a disposé faci­le­ment de l’Espagnol Landaluce en deux manches (6−2, 6–1).

A dos pasos de las 6⃣0⃣0⃣ victo­rias



🇫🇷 @richardgasquet1 venció a Landaluce (6−2, 6–1) para abrir con fuerza su paso por el @MutuaMadridOpen.



🎥 @TennisTV | #MMOPEN pic.twitter.com/WixI8praY2 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 26, 2023

Au prochain tour, il affron­tera Hubert Hurckaz et il aura sur ce type de terre un coup à jouer.

On ne sait pas si Richard vise les 700, ça ferait beau­coup, mais on sent bien que le Français a toujours autant de plaisir à taper dans la balle.

Paradoxalement, comme il l’a souvent répété, c’est une saison où il joue énor­mé­ment presque plus qu’à sa belle époque. Profitons donc encore de ce joueur qui aime le tennis par dessus tout et dont le revers aura marqué l’his­toire de ce sport.