AccueilInsoliteRinderknech a eu chaud, mais il préfère en rire : « J’ai...
InsoliteATP - Cincinnati

Rinderknech a eu chaud, mais il préfère en rire : « J’ai testé le GreenSet version plancha… Verdict… »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

3

Après son abandon face à Félix Auger‐Aliassime dû à la chaleur étouf­fante de Cincinnati, Arthur Rinderknech est allé boire un grand verre d’eau.

De quoi reprendre ses esprits et prendre du recul sur la situa­tion qu’il venait de vivre. Et on peut dire que le Français à de l’hu­mour. Il s’est bien amusé de ce moment diffi­cile tout en donnant des bonnes nouvelles, sur son compte X.

Direction New York pour repartir au combat !

Publié le mardi 12 août 2025 à 11:45

Article précédent
Une alarme incendie retentit en plein match, Jannik Sinner est mort de rire !
Article suivant
Carlos Alcaraz est bien parti pour empo­cher un sacré pactole !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.