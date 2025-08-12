Après son abandon face à Félix Auger‐Aliassime dû à la chaleur étouf­fante de Cincinnati, Arthur Rinderknech est allé boire un grand verre d’eau.

De quoi reprendre ses esprits et prendre du recul sur la situa­tion qu’il venait de vivre. Et on peut dire que le Français à de l’hu­mour. Il s’est bien amusé de ce moment diffi­cile tout en donnant des bonnes nouvelles, sur son compte X.

J’ai testé le GreenSet version plancha…

Verdict : pas fan du tout 😅

Merci pour vos messages, tout va bien !

Un grand verre d’eau et on repart 😉#CincyTennis #ToutDonner https://t.co/5CzJmO63vc — Arthur Rinderknech (@arthurrinder) August 11, 2025

Direction New York pour repartir au combat !