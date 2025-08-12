Après son abandon face à Félix Auger‐Aliassime dû à la chaleur étouffante de Cincinnati, Arthur Rinderknech est allé boire un grand verre d’eau.
De quoi reprendre ses esprits et prendre du recul sur la situation qu’il venait de vivre. Et on peut dire que le Français à de l’humour. Il s’est bien amusé de ce moment difficile tout en donnant des bonnes nouvelles, sur son compte X.
J’ai testé le GreenSet version plancha…— Arthur Rinderknech (@arthurrinder) August 11, 2025
Verdict : pas fan du tout 😅
Merci pour vos messages, tout va bien !
Un grand verre d’eau et on repart 😉#CincyTennis #ToutDonner https://t.co/5CzJmO63vc
Direction New York pour repartir au combat !
Publié le mardi 12 août 2025 à 11:45