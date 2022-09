Le père de Roger s’ex­prime rare­ment mais pour le Tages Anzieger il a fait une excep­tion. Il est revenu sur le fait qu’avec l’an­nonce de Serena Williams tout s’est compliqué pour préparer celle de son fils.

« Avant que Roger ne prenne la déci­sion et ne la fasse connaître à tout le monde, nous nous sommes tous réunis pour en parler. Le plus gros problème a été de trouver le moment et le lieu pour l’an­noncer, car tout s’est passé à l’au­tomne avec la récente finale de l’US Open. Bien sûr, cela n’au­rait pas été le moment rêvé pour Roger, d’au­tant plus que Serena Williams avait égale­ment annoncé la fin de sa carrière à New‐York »