Le joueur suédois s’est confié sur une radio suédois et cela fait froid dans le dos. Le quotidien sportif Marca rapporte ce jour ses propos qui centrés sur l’idée d’un malaise profond et d’une peur panique qui ont envahi son esprit à un moment de sa carrière.

On apprend que Robin Soderling sans vraiment songer à se suicider a quand même regardé sur Google quelles étaient les meilleures façon de le faire. Il avoue que ce passage de sa vie a été un vrai enfer : « C’est juste avant de jouer l’US Open 2011 que j’ai sombré. J’ai paniqué, j’ai commencé à pleurer. Je pleurais et pleurais. Je suis retourné à l’hôtel et je me suis jeté sur le lit. Chaque fois que j’ai pensé à aller sur le court, je paniquais. Pour la première fois, j’ai senti que même si quelqu’un me mettait un pistolet sur la tempe, je n’aurai pas pu jouer au tennis, c’était affreux. A un moment je suis quand même allé sur Google pour savoir comment se suicider, je savais au fond de moi que je voulais pas le faire mais on esprit me disait tout peut aller mieux que cette vie en enfer. On parle rarement des problèmes psychiques dans l’élite sportive mondiale, c’est pourquoi je voulais en parler. À ceux qui se consacrent au sport et à leurs parents, je leur dis de s’entraîner dur mais aussi de se détendre. Faites du sport et rêvez, mais si vous réussissez, garder du recul et trouver une vie, ce que je n’ai pas fait jusqu’à présent » a conclut le champion suédois.