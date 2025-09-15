Lors d’une récente inter­view, Roger Federer s’est confié sur la vie singu­lière de ses enfants et sur leur rapport au sport.

« J’étais à la maison, je marchais tous les jours pour aller à l’école et les choses étaient très diffé­rentes pour moi. Mes enfants ont suivi beau­coup d’en­sei­gne­ment à domi­cile et nous étions souvent en dépla­ce­ment. Leur vie a été boule­versée dès le premier jour, donc je pense qu’ils ont eu une vie très exci­tante, mais aussi quelque chose qui n’est pas des plus simples. Je pense que dans l’en­semble, ça a été fantas­tique. Et en ce qui concerne le tennis, l’un de mes garçons, Léo, parti­cipe à des tour­nois de tennis, les autres sont un peu moins inté­ressés par ce sport, mais ils jouent tous, comme ils skient tous et jouent tous au golf. Je suis donc heureux que nous soyons une famille sportive. »