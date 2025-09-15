Lors d’une récente interview, Roger Federer s’est confié sur la vie singulière de ses enfants et sur leur rapport au sport.
« J’étais à la maison, je marchais tous les jours pour aller à l’école et les choses étaient très différentes pour moi. Mes enfants ont suivi beaucoup d’enseignement à domicile et nous étions souvent en déplacement. Leur vie a été bouleversée dès le premier jour, donc je pense qu’ils ont eu une vie très excitante, mais aussi quelque chose qui n’est pas des plus simples. Je pense que dans l’ensemble, ça a été fantastique. Et en ce qui concerne le tennis, l’un de mes garçons, Léo, participe à des tournois de tennis, les autres sont un peu moins intéressés par ce sport, mais ils jouent tous, comme ils skient tous et jouent tous au golf. Je suis donc heureux que nous soyons une famille sportive. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 10:59