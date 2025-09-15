AccueilInsoliteRoger Federer, à propos de ses enfants : "En ce qui concerne...
InsoliteATP

Roger Federer, à propos de ses enfants : « En ce qui concerne le tennis, l’un de mes garçons, Léo, parti­cipe à des tour­nois. Les autres sont un peu moins inté­ressés par ce sport, mais ils jouent tous »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

169

Lors d’une récente inter­view, Roger Federer s’est confié sur la vie singu­lière de ses enfants et sur leur rapport au sport.

« J’étais à la maison, je marchais tous les jours pour aller à l’école et les choses étaient très diffé­rentes pour moi. Mes enfants ont suivi beau­coup d’en­sei­gne­ment à domi­cile et nous étions souvent en dépla­ce­ment. Leur vie a été boule­versée dès le premier jour, donc je pense qu’ils ont eu une vie très exci­tante, mais aussi quelque chose qui n’est pas des plus simples. Je pense que dans l’en­semble, ça a été fantas­tique. Et en ce qui concerne le tennis, l’un de mes garçons, Léo, parti­cipe à des tour­nois de tennis, les autres sont un peu moins inté­ressés par ce sport, mais ils jouent tous, comme ils skient tous et jouent tous au golf. Je suis donc heureux que nous soyons une famille sportive. »

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 10:59

Article précédent
Rune remonté après sa terrible défaite en Espagne : « Je pense juste qu’il y a une diffé­rence entre les manières danoises et espa­gnoles. Mais ça fait partie du jeu, et j’ai connu pire »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.