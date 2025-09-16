Lors de son passage sur la chaîne Youtube Not Your Country Club, où il a évoqué la passion de ses enfants pour le sport et sa relation avec les réseaux sociaux, Roger Federer s’est également exprimé sur la popularité de son emblématique logo RF.
« Je ne suis pas venu sur le circuit en pensant qu’un jour j’aurais un logo, ou que j’aurais ce type de lien si profond avec autant de fans. Quand je vois quelqu’un avec une casquette RF, j’ai l’impression que nous pensons de la même manière, vous voyez ? Nous savons qui nous sommes et c’est très agréable d’avoir eu cet impact, pour être honnête. Et beaucoup de gens m’ont aussi raconté qu’ils s’étaient rencontrés lors de tournois de tennis grâce à moi et qu’ils s’étaient mariés grâce à moi, etc. Même si je n’ai rien à voir avec ça, peut‐être qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’un match de tennis et qu’ils portaient tous les deux une casquette RF. J’adore entendre ces histoires romantiques. »
