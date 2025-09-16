AccueilInsoliteRoger Federer : "Des gens m'ont raconté qu'ils s'étaient mariés grâce à...
Roger Federer : « Des gens m’ont raconté qu’ils s’étaient mariés grâce à moi. Même si je n’ai rien à voir avec ça, peut‐être qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’un match et qu’ils portaient tous les deux une casquette RF »

Lors de son passage sur la chaîne Youtube Not Your Country Club, où il a évoqué la passion de ses enfants pour le sport et sa rela­tion avec les réseaux sociaux, Roger Federer s’est égale­ment exprimé sur la popu­la­rité de son emblé­ma­tique logo RF.

« Je ne suis pas venu sur le circuit en pensant qu’un jour j’au­rais un logo, ou que j’au­rais ce type de lien si profond avec autant de fans. Quand je vois quel­qu’un avec une casquette RF, j’ai l’im­pres­sion que nous pensons de la même manière, vous voyez ? Nous savons qui nous sommes et c’est très agréable d’avoir eu cet impact, pour être honnête. Et beau­coup de gens m’ont aussi raconté qu’ils s’étaient rencon­trés lors de tour­nois de tennis grâce à moi et qu’ils s’étaient mariés grâce à moi, etc. Même si je n’ai rien à voir avec ça, peut‐être qu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’un match de tennis et qu’ils portaient tous les deux une casquette RF. J’adore entendre ces histoires romantiques. »

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 08:16

