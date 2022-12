Roger Federer a reçu un prix d’hon­neur lors de la soirée des Sports Awards en Suisse.

Durant de cette céré­monie, il s’est donc large­ment exprimé sur sa nouvelle vie qu’il appré­hen­dait vrai­ment mais qui se passe plutôt bien.

« Il se passe plus de choses et surtout je n’ai plus d’ex­cuses pour refuser une invi­ta­tion. Je ne peux plus dire que j’ai un match, un entrai­ne­ment, une bles­sure, une réédu­ca­tion à faire. De ce fait, les demandes sont plus impor­tants que lorsque j’étais en acti­vité » a expliqué le Suisse.

Par la suite, il a aussi précisé que ce trophée lui allait droit au coeur.

« J’ai toujours été soutenu par mon pays, et cela a vrai­ment compté dans ma carrière »