Lors d’une série de questions‐réponses avec ses fans sur Twitter, Roger Federer a fait plusieurs confi­dences inté­res­santes. Après avoir révélé une impro­bable anec­dote à propos d’une demande d’un fan, osé une blague sur Diego Schwartzman et évoqué la situa­tion de Rafael Nadal, le Suisse a parlé du rythme de vie « effréné » sur le circuit.

« D’une manière un peu folle, tout me manque. Pendant des années, je ne me souve­nais même pas de quel jour de la semaine on était (à part le lundi qui marquait le début d’un tournoi et le dimanche qui en marquait la fin) », a confié la légende aux 20 titres du Grand Chelem.