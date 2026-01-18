Les Australiens ont mis le paquet cette année pour lancer leur tournoi et c’est plus que réussi.
Recevoir un champion comme Roger Federer est un fai,t encore faut‐il créer des animations qui tiennent la route.
Celle mise en place pour créer un remake du fameux moment où Roger avait fait une « passe » plutôt tendu au ramasseur de balle postée vers un poteau du filet a été un moment assez incroyable.
😁 Esto es FELICIDAD y NOSTALGIA : 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐨— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 17, 2026
😍 Roger Federer recrea uno los momentos más curiosos del #AusOpen con el mismo hombre que, en su momento, era uno de los recogepelotas del torneo pic.twitter.com/jxMeUjgZeJ
Evidemment le petit garçon a grandi mais il a prouvé qu’il était toujours aussi réactif.
Federer lui a eu un peu de mal à répéter son geste mais la foule a apprécié logiquement ce moment inédit teintée de nostalgie.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 09:55