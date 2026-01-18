Les Australiens ont mis le paquet cette année pour lancer leur tournoi et c’est plus que réussi.

Recevoir un cham­pion comme Roger Federer est un fai,t encore faut‐il créer des anima­tions qui tiennent la route.

Celle mise en place pour créer un remake du fameux moment où Roger avait fait une « passe » plutôt tendu au ramas­seur de balle postée vers un poteau du filet a été un moment assez incroyable.

😁 Esto es FELICIDAD y NOSTALGIA : 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐨



😍 Roger Federer recrea uno los momentos más curiosos del #AusOpen con el mismo hombre que, en su momento, era uno de los reco­ge­pe­lotas del torneo pic.twitter.com/jxMeUjgZeJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 17, 2026

Evidemment le petit garçon a grandi mais il a prouvé qu’il était toujours aussi réactif.

Federer lui a eu un peu de mal à répéter son geste mais la foule a apprécié logi­que­ment ce moment inédit teintée de nostalgie.