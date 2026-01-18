AccueilInsoliteRoger Federer, plutôt surpris de retrouver "son" célèbre ramasseur de balle :...
Roger Federer, plutôt surpris de retrouver « son » célèbre ramas­seur de balle : « Mais, c’est pas possible, ils l’ont fait »

Les Australiens ont mis le paquet cette année pour lancer leur tournoi et c’est plus que réussi. 

Recevoir un cham­pion comme Roger Federer est un fai,t encore faut‐il créer des anima­tions qui tiennent la route. 

Celle mise en place pour créer un remake du fameux moment où Roger avait fait une « passe » plutôt tendu au ramas­seur de balle postée vers un poteau du filet a été un moment assez incroyable.

Evidemment le petit garçon a grandi mais il a prouvé qu’il était toujours aussi réactif. 

Federer lui a eu un peu de mal à répéter son geste mais la foule a apprécié logi­que­ment ce moment inédit teintée de nostalgie.

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 09:55

