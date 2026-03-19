Comme toutes les années à la même période, le tournoi de Roland‐Garros dévoile sa fameuse affiche en lien avec l’édition à venir.
Et si celle de l’année dernière était plutôt réussie avec un hommage appuyé à la bande dessinée, celle de 2026 a beaucoup plus de mal à convaincre à en croire les quelques 140 commentaires sur le publication du compte Twitter du Grand Chelem parisien.
The official 2026 Roland‐Garros poster, by JR#RolandGarros pic.twitter.com/ZTRRtjuFmX— Roland‐Garros (@rolandgarros) March 19, 2026
Alors que certains reprochent un manque d’idée avec un simple photomontage et l’absence d’une vraie illustration, d’autres estiment que le sens est un peu trop alambiquée.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 17:55