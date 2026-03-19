Comme toutes les années à la même période, le tournoi de Roland‐Garros dévoile sa fameuse affiche en lien avec l’édi­tion à venir.

Et si celle de l’année dernière était plutôt réussie avec un hommage appuyé à la bande dessinée, celle de 2026 a beau­coup plus de mal à convaincre à en croire les quelques 140 commen­taires sur le publi­ca­tion du compte Twitter du Grand Chelem parisien.

Alors que certains reprochent un manque d’idée avec un simple photo­mon­tage et l’ab­sence d’une vraie illus­tra­tion, d’autres estiment que le sens est un peu trop alambiquée.