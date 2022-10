Sept fois cham­pions du monde de snooker et consi­déré par beau­coup comme le plus grand joueur de tous les temps dans sa disci­pline, Ronnie « The Rocket » O’Sullivan a été invité, lors d’une récente inter­view en marge d’un tournoi, à dévoiler ceux qu’il consi­dère comme les plus grands spor­tifs de tous les temps.

Et s’il a bien cité Novak Djokovic et Roger Federer, il a en revanche omis de prononcer le nom de Rafael Nadal. Certainement un simple oubli. « Novak Djokovic, Roger Federer, Tiger Woods. J’aime les gagnants et ces gars sont de vrais gagnants. Je n’ac­corde pas beau­coup de temps aux gens qui ne gagnent pas. »

Cela a au moins le mérite d’être clair…