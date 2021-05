Marc Rosset, dans son entre­tien dans l’Illustré, a donc révélé des facettes de la person­na­lité de l’un des ses meilleurs amis. Selon lui, les deux cham­pions pour­raient être insé­pa­rables, une théorie qui semble plau­sible mais qui n’est pas toujours confirmée par les inté­ressés. : « Pour moi, Nadal et Federer sont des frères siamois, pour leur simpli­cité et leur humi­lité, dans leurs valeurs et la concep­tion de leur sport. Si un jour ils partent à la pêche tous les deux, je ne serais pas étonné. »