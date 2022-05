Le quoti­dien l’Equipe nous offre chaque jour une très belle couver­ture du tournoi de Roland‐Garros. Chaque jour, il propose une rubrique l’enfer et le paradis où un ancien joueur sélec­tionne parmi la géné­ra­tion d’au­jourd’hui un adver­saire avec qui cela aurait été le paradis ou l’enfer. Marc Rosset est aujourd’hui celui qui a fait son choix. S’il évoque Roger Federer pour le paradis en expli­quant qu’ils sont pour l’ins­tant à égalité 2 partout, il est plus résigné en ce qui concerne l’enfer promis par Nadal.

« Ça me paraît rela­ti­ve­ment clair. Surtout sur terre battue. Vous vous souvenez de mon revers ? Bon, ben, voilà, ça résume tout ! Quand on voit comment il marty­ri­sait Roger côté revers, et je suis loin d’avoir le revers de Roger… Ça aurait été une boucherie. Il y a pas mal de joueurs contre lesquels je n’au­rais pas été ridi­cule mais contre Nadal, l’ad­di­tion aurait pu être sévère »