Andrey Rublev est un vrai person­nage. Plus le temps passe, plus il gagne des titres et plus on commence à décou­vrir sa person­na­lité. Interrogé sur sa passion pour les jeux d’échecs, le Russe a expliqué que cela avait une influence sur son tennis quand il s’agit de penser à une stratégie.

« Je pense que les échecs peuvent aider au tennis, peut‐être en terme de stra­tégie, cela peut vous aider à avoir une meilleure patience. Dans mon cas, je joue aux échecs de la même manière que le tennis. J’essaye de prendre une reine et de mener le match comme au tennis, j’es­saye de prendre le coup droit et d’être celui qui dicte. J’essaye de mettre toutes les pièces de la manière à tout ouvrir pour la reine et à commencer à préparer mon attaque. »