Depuis Dubaï, Andrey Rublev a féli­cité son ami Daniil Medvedev sa nouvelle place de numéro 1 mondial. Et il en a profité pour raconter une anec­dote abso­lu­ment savou­reuse sur leur première oppo­si­tion, alors qu’ils n’étaient que des enfants. Ce souvenir en dit long sur la menta­lité des deux joueurs russes.

« La première fois que j’ai rencontré Daniil, j’avais six ans. Ce n’était même pas un tournoi offi­ciel, c’était un événe­ment local. Nous n’avions que six ans. Je crois que ce match a duré trois heures parce qu’on ne faisait que des lobs. Un échange a duré dix minutes. Vous pouviez déjà voir que nous avions tous les deux cet esprit de ne pas aban­donner, de mettre une balle de plus, peu importe si c’est un lob ou un coup lent », s’est souvenu Rublev.