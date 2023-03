Opposé à Jiri Lehecka (contre qui il a perdu le 23 février dernier en quarts de finale à Doha) pour son entrée en lice à Indian Wells, Andrey Rublev s’en est très bien sorti. Après sa victoire 6–4, 6–2, le Russe a manié l’au­to­dé­ri­sion comme il en a l’habitude.

« C’est stres­sant d’avoir des matches diffi­ciles en début de tournoi. Je ne sais pas si c’est utile, parfois je me dis ‘Pourquoi ai‐je le tirage le plus diffi­cile’ puis je réalise un grand tournoi. Et d’autres fois, j’ai un bon tirage et je me dis ‘Quelle chance j’ai, enfin c’est ma semaine’ et je trouve le moyen de perdre le 1er tour ».

C’est peut‐être la première option qui se présente à Rublev. Il affron­tera en 16es de finale Ugo Humbert, tombeur de Denis Shapovalov.