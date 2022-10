Andrey Rublev a beau avoir battu Diego Schwartzman 6–1, 6–4, en un peu plus d’une heure et demie, il a encore une fois été très exigeant envers lui‐même et a eu du mal à se contenir.

Si, cette fois‐ci, il ne s’est pas frappé, il a litté­ra­le­ment « gobé » sa raquette.

Cette image du 8e joueur mondial, le manche dans la bouche, a beau­coup fait sourire ur les réseaux sociaux où certains inter­nautes ont osé quelques blagues salaces…

Le tennis rend fou !