Daniil est un joueur très intel­li­gent et ses discours sur le court sont souvent riches.

Ce samedi, après son succès face à son ami Rublev, il a tenu à lui rendre hommage d’au­tant que son jeu avait été critiqué par un certain Stefanos Tsitsipas. Paradoxalement, Andrey a mis du temps pour comprendre à quoi faisait réfé­rence son compatriote.

« Honnêtement, au début, je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire, je l’ai réalisé tardi­ve­ment. Je n’ai pas pris les commen­taires de Stefanos person­nel­le­ment, d’ailleurs quelques jours plus tard, il s’est excusé auprès de moi. Je sais aussi ce que c’est de dire des choses inap­pro­priées et désa­gréables quand on est stressé et que les émotions règnent. »