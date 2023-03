La rela­tion amicale entre Daniil Medvedev et Andrey Rublev est vrai­ment l’une des plus belles du circuit.

Les deux hommes, qui se connaissent depuis qu’ils sont enfants, conti­nuent de s’en­voyer des fleurs quelques jours après leur très beau discours respectif lors de la céré­monie de remises des prix à Dubaï.

Interrogé par Tennis TV sur les apti­tudes phéno­mé­nales de son compa­triote, Andrey compare carré­ment Daniil au célèbre robot créé par le réali­sa­teur James Cameron.

« Peut‐être que Daniil est un Terminator. J’ai fait ma première finale, et je suis complè­te­ment mort depuis que je suis arrivé ici. J’ai l’im­pres­sion que le déca­lage horaire me tue et il a gagné trois tour­nois sur diffé­rents conti­nents et il court ici, il joue ici comme s’il était là depuis un mois sans jouer le moindre match, je ne sais pas… c’est un Terminator. Je ne sais pas ce qu’il boit ou ce qu’il mange, c’est typique de l’homme‐pieuvre. Je ne sais pas, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. »