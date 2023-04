From ATP Tour latest video.



Q : « Who will be the dark horse during this clay season ? »



- Thiem & Tsitsipas : Tommy Paul

- Zverev & Musetti : Holger Rune

- Rune : Jannik Sinner

- Rublev : « Alcaraz’s younger brother. He is even better than Charlie ! » ✨



How can you not love Andrey ? 😭 pic.twitter.com/MhCa1k9YaW