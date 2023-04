Demi‐finaliste au pied du rocher, Andrey Rublev a signé un petit record en rempor­tant son dixième tie‐break de suite. Interrogé sur cet exploit, le Russe a fait la compa­raison avec le casino et la roulette.

« Je suis allé quelques fois au casino regarder la roulette, et parfois, le noir sortait dix fois de suite (sourire). Vous vous demandez comment c’est possible ? Normalement, c’est 50/50, alors dix fois de suite.(sourire). Donc je ne sais pas. Je vais en perdre autant et en gagner autant dans le futur » a expliqué le Russe.