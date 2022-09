En confé­rence de presse après sa victoire contre Soonwoo Kwon au 2e tour de l’US Open (6−3, 6–0 6–4), Andrey Rublev a raconté une anec­dote savoureuse.

Le Russe a révélé avoir assisté aux deux concerts de Harry Styles, dont il est un grand fan, au Madison Square Garden, la semaine précé­dent le début de l’US Open. Un jour­na­liste lui a alors demandé s’il avait pu rencon­trer le chan­teur. Le 11e mondial a répondu en toute honnê­teté, avec le sourire !

« Non, ils ne font pas ce genre de choses pour moi. Je ne sais pas comment tous les joueurs font pour rencon­trer toutes ces stars. Vous n’allez pas me croire mais j’ai demandé une fois à aller à un match de NBA à Miami et ils m’ont donné la dernière, toute dernière rangée en haut. Et je pense que j’étais déjà dans le top 10 à l’époque. Et puis je vois tous les joueurs, Zverev, Sonego, Berrettini, Ruud, tous au premier rang, prendre des photos avec toutes les stars et je me dis : « Comment ça marche ? », a raconté Rublev, amusé mais (pas trop) par la situation.