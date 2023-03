À l’issue de sa première victoire en carrière face à Alexander Zverev, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï, Andrey Rublev, a de nouveau évoqué en confé­rence de presse d’après match la guerre qui dure depuis main­te­nant un an entre son pays, la Russie, et l’Ukraine. Et une fois de plus, Andrey a tenu à adresser un message de paix.

« Bien sûr, c’est diffi­cile. C’est diffi­cile d’en parler parce que même si tu essaies de jouer au tennis ou quelque chose comme ça, de conti­nuer à t’en­traîner et tout ça, tu sais que ça t’af­fecte. Vous ne pouvez pas faire comme si rien ne se passait parce que c’est horrible. C’est fou que tant de citoyens normaux souffrent et meurent. La seule chose que j’es­père, c’est que bientôt il y aura la paix dans tous les pays. »