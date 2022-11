Le prodige danois a signé une licence dans le club de Clermont‐de‐l’Oise alors qu’il était 120 ème mondial et ceci afin de parti­ciper aux inter­clubs en fin d’année.

Vainqueur du Rolex Paris Masters, il semble­rait qu’il n’a pas changé d’idée même s’il ne pourra pas vrai­sem­bla­ble­ment respecter son contrat initial qui prévoyait une présence sur deux matchs à domi­cile comme l’a précisé le président du club à Oise Hebdo.

« Il va jouer une rencontre, au cours de laquelle il sera aligné sur un simple et un double, Mais je ne vais pas dire laquelle pour des raisons stra­té­giques. Car le capi­taine de l’équipe adverse réagira autre­ment, s’il sait qu’Holger est sur le terrain. Aujourd’hui, la donne a changé, c’est vrai. Il a gagné deux millions d’euros sur les terrains en une année. Mais l’an dernier, il n’avait pas pu jouer les inter­clubs à cause d’une bles­sure. Il a donc accepté de jouer une rencontre avec nous en 2022.» a expliqué le président d club qui aligne une équipe fémi­nine et mascu­line en ProA. Pour y parvenir, il s’ap­puie sur un budget de 200.000 euros.

On précise aussi qu’Holger Rune est toujours annoncé à l’Open Markal de Bourg de Péage qui se dérou­lera du 9 au 11 Décembre.

Visiblement la maman d’Holger avait préparé un petit tour de France à son fils en début de saison.