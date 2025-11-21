AccueilInsoliteRune à cloche-pied, c'est ridicule !
Rune à cloche‐pied, c’est ridicule !

Jean Muller
Par Jean Muller

On veut bien croire d’Holger Rune veut faire le maximum pour revenir mais après avoir imiter Muster sur une chaise, voila qu’il nous propose une autre séquence dénuée de sens où il saute à cloche‐pied pour taper la balle alors qu’il vient tout juste de se faire opérer.

D’ailleurs, il n’est pas certain que ce soit la bonne méthode pour se soigner correctement. 

La réédu­ca­tion d’un tendon demande de la préci­sion et surtout de la patience. 

Une fois de plus le joueur danois n’ar­rive pas à faire le tri, il semble bien qu’il soit très mal conseillé. 

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 08:45

