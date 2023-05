La scène est assez incroyable.

Alors que Davidovich Fokina est entrain de plaider sa cause auprès de l’ar­bitre de chaise concer­nant une balle de service de son adver­saire jugée bonne, Rune qui s’im­pa­tiente, passe près de la marque, la regarde avec une forme de dédain, fait mine de l’ef­facer et offre une belle grimace au public.

Davidovich en modo Ostapenko : no le cree nada al ojo de halcón elec­tró­nico.pic.twitter.com/9JaRnIOK3N — Set Tenis (@settenisok) April 30, 2023

Il n’en fallait pas plus pour que le public déjà chaud décide alors de le « pourrir » pour le reste de la partie. Le match se trans­forme alors en « corrida » et Davidovich se met à jouer son meilleur tennis. Au final, c’est l’Espagnol qui sort vain­queur en domi­nant en trois manches et trois heures de combat un Holger (7−6, 5–7, 7–6) toujours aussi imprévisible.