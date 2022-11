Dans une inter­view donnée à Marca, Holger Rune s’est un peu confié sur sa « vie privée » et sur ce qui le distrait en dehors du tennis. Et là encore, le Danois ne fait pas les choses comme les autres.

« Je suis assez ennuyeux. Je joue aux échecs, aux cartes, j’aime ce genre de choses plus que la console. Je jouais au foot­ball quand j’étais enfant et j’ai­mais bien Cristiano Ronaldo. L’équipe danoise est incroyable et j’ai hâte de voir ce qu’elle fera en Coupe du monde. »