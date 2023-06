Immense favori de son match du 3e tour face au qualifié argentin Genaro Alberto Olivieri (231e), Holger Rune n’a pas tremblé ce samedi en s’im­po­sant en trois manches après 2h de jeu (6−4, 6–1, 6–3).

Interrogé sur son sommeil et la teneur de ses rêves lors de son passage en confé­rence de presse, le Danois a partagé un joli et amusant témoignage.

« Oui, je pense que nous rêvons tous, non ? Je ne sais pas (sourire). Parfois il s’agit de tennis, parfois non. Ça peut être des choses aléa­toires. Je ne sais pas. Parfois, je fais de très beaux rêves où je me tiens debout avec le trophée et tout ça, mais quand je me réveille, je me dis : ‘Oh, merde, je suis juste dans mon lit’ (sourire). Mais quand vous réalisez vos rêves, c’est encore mieux, parce que vous vous rappelez que c’est vrai­ment ce dont vous avez rêvé. Vous savez, dans ce cas, ça peut être amusant. Mais quand vous vous réveillez d’un bon rêve, ce n’est pas aussi amusant. C’est vrai. »