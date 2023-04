Dans une récente inter­view pour un maga­zine italien, Holger Rune a essayé de trouver des solu­tions inno­vantes pour que le tennis reste un sport attractif chez les jeunes car selon certains spécia­listes, il y aurait péril en la demeure.

« Je pense qu’à l’avenir, il faudra apporter des chan­ge­ments pour que le jeune public reste inté­ressé et regarde la télé­vi­sion. Peut‐être des matches plus courts en suppri­mant un service, le net au service pour­rait compter comme un service, des pauses plus courtes entre les points ou quelque chose comme ça. Et aussi faire en sorte que les spec­ta­teurs se sentent plus proches des joueurs. Je me souviens avoir regardé la première édition de la Next‐Gen et, comparé aux matchs ATP normaux, je me suis senti très proche des joueurs. Je pouvais vrai­ment ressentir la nervo­sité des joueurs et c’était passionnant ».