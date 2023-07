En 2023, un « like » veut dire beaucoup.

Très actif sur les réseaux sociaux, Holger Rune gère appa­rem­ment seul sa commu­ni­ca­tion sur cet outil. Du moins sur Twitter. Il avait déjà été l’au­teur d’un « j’aime » polé­mique sur Rafael Nadal en novembre 2022.

Ce mardi, il a aimé deux tweets d’un de ses fans, à charge contre Jannik Sinner. Ambassadeur de Gucci, l’Italien est entré sur le court avec un sac person­na­lisé de la marque de luxe.

Découvrez ci‐dessous les deux posts en ques­tion aimés par le jeune danois :

« Vous ne verrez jamais l’humble roi Holger Rune impliqué avec une marque de mode haut de gamme, non pas parce qu’il ne reçoit pas d’offres, croyez‐moi, il en reçoit, une de ses pages de fans l’a confirmé avec lui, mais c’est parce qu’il est humble et ne veut pas faire étalage de l’argent et du spon­so­ring, contrai­re­ment à Sinner. »

« Contrairement à Sinner, il n’a pas besoin de contrats de marque pour payer ses factures ! ‘Holgie’ gagne de l’argent avec le tennis parce qu’il a du succès ! »

Le tempé­ra­ment volca­nique de Rune avait déjà agacé Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le 15 avril dernier. La répu­ta­tion « d’en­fant terrible » pour­suit le Danois, qui a déci­dé­ment beau­coup de détrac­teurs sur le circuit. Et il ne semble pas vrai­ment s’en préoccuper.