‘

Au cours du dernier épisode de « Ruud Talk » sur Eurosport, Casper Ruud a raconté sa tournée d’ex­hi­bi­tion avec Rafael Nadal au mois de novembre dernier. Durant ces quelques jours en Amérique du Sud, le Norvégien a pu apprendre à mieux connaître son idole.

« Il a une sorte d’in­ter­rup­teur avec lequel il allume et éteint son côté personnel. Je ne vais pas entrer dans tous les détails mais c’est vrai­ment amusant d’être avec lui. Il n’est pas aussi sérieux et dévoué qu’il l’est sur le terrain. Il aime s’amuser. Il danse un peu et apprécie un bon verre de vin, par exemple, pour le dîner. Je ne pense pas que ça le déran­gera que je dise ça, mais c’est un gars amusant. Nous nous sommes beau­coup amusés et il m’a en quelque sort pris sous son aile. Nous étions tout le temps dans les mêmes hôtels, nous volions ensemble, alors nous avons pu le voir de plus près et c’était amusant. C’est un gars très détendu », a raconté le 3e joueur mondial.