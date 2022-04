Comme le rapporte notre confrère Remi Bourrieres sur son compte twitter, Casper Ruud a expliqué l’at­ti­tude de son « ami » Rafael Nadal quand ils ont partagé une partie de golf.

« J’ai joué au golf une fois avec Nadal, à Majorque. Et là aussi, il m’a battu. C’est compliqué de jouer contre lui car il ne parle pas beau­coup, il est très concentré. Normalement, au golf, on se marre, on déconne un peu. Avec lui, pas du tout ! » Cette révé­la­tion confirme que Rafael Nadal ne plai­sante jamais quand il est en « compé­ti­tion » que ce soit une balle jaune ou une balle blanche.