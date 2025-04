Lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors depuis Nîmes, où il va parti­ciper à une nouvelle étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), Casper Ruud a imaginé Rafael Nadal parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion (aux règles très spéciales) créée par Patrick Mouratoglou.

« Ça va être très dur physi­que­ment parce que les échanges seront plus longs et qu’il n’y aura pas autant de temps entre les points. On peut rendre les choses très physiques ici, sur la terre battue, et pensez simple­ment à Rafa [Nadal] quand il était au sommet de sa forme, s’il jouait ce format, ça aurait été diffi­cile pour tout le monde de le battre avec un seul service, des rallyes plus longs, moins de temps entre les points. Ce format spéci­fique semble avoir été spécia­le­ment conçu pour Rafa sur la terre battue, mais, vous savez, j’aime toujours regarder Rafa, donc j’es­père pouvoir m’ins­pirer de lui, tout en sachant que, si je sens que je suis fatigué, mon adver­saire, je l’es­père, ressen­tira la même chose. »