Vainqueur du Canadien en deux sets, Casper Ruud a révélé qu’Andrey Rublev, toujours le premier pour faire une « vanne » avait surnommé Félix, Oxford. Le Russe consi­dère en effet que le Canadien est toujours impec­cable, comme le premier de la classe, comme un étudiant de la célèbre univer­sité brit­tan­nique. Selon Casper Ruud, ce surnom résume bien l’état d’es­prit de Félix.

« Félix est extrê­me­ment poli, humble, gentil et aussi drôle. Rublev l’a surnommé « Oxford », car il semble être ce genre de personne instruite et éloquente. C’est un surnom qui lui va bien. Je m’en­tends très bien avec lui : ce n’est pas mon meilleur ami, tout simple­ment parce que mes meilleurs amis sont en Norvège, mais un problème ne s’est jamais posé avec lui. Je suis heureux pour lui que cette année il ait réussi à résoudre le petit problème qu’il avait avec les finales, et même à en gagner trois d’affilée »