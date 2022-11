De passage en confé­rence de presse à son arrivée en Argentine aux côtés de Rafael Nadal en marge de leur tournée de matchs exhi­bi­tions dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, Casper Ruud a rendu à très bel hommage à Rafa, qui est aussi son idole, après une ques­tion atypique mais inté­res­sante d’un journaliste.

En effet, lors­qu’on a demandé au Norvégien quel serait son choix s’il avait le pouvoir de modi­fier un seul résultat dans l’his­toire du tennis, il a direc­te­ment ciblé la fameuse finale de l’Open d’Australie 2012 remportée par Djokovic face à Nadal après 5 heures et 53 minutes de jeu. Ce qui reste à ce jour la plus longue finale en Grand Chelem de l’his­toire de ce sport.

« Je ne sais pas si Rafa sera en colère ou content que je dise cela, mais si je pouvais changer un résul­tant dans l’his­toire du tennis, ce ne serait même pas ma finale de Roland‐Garros cette année car ce n’était pas un match très serré, mais ce serait la défaite de Nadal à l’Open d’Australie en 2012 contre Djokovic, j’étais proba­ble­ment encore plus triste que lui, parce que je le regar­dais depuis 6 heures à la télé­vi­sion et j’es­pé­rais qu’il gagne­rait. C’était l’un des meilleurs matchs de tous les temps mais je suis resté triste pour lui pendant des jours et des jours. Et aujourd’hui encore, j’au­rais vrai­ment aimé qu’il gagne. Et je ne sais pas, je ne voulais pas lui rappeler de mauvais souve­nirs mais c’est quelque chose que j’ai­me­rais pouvoir changer et y croire encore. »