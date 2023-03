Brillamment quali­fiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Miami où elle affron­tera l’Italienne Martina Trevisan ce mardi (pas avant 20h), Elena Rybakina a fait beau­coup parler d’elle ces derniers jours grâce à un magni­fique geste de générosité.

La joueuse kazakhe a en effet fait don de près de 80 000 dollars à 14 jeunes joueuses de son pays pour les aider à se deve­lopper. Invitée sur le plateau de Tennis Channel, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale s’est expliquée.

« Nous avions prévu de le faire plus tôt, mais avec tous les voyages et mon emploi du temps, ce n’était pas facile, alors nous avons eu besoin d’un peu plus de temps. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire, je voulais rendre le soutien et le finan­ce­ment que j’ai reçus après de bons résul­tats. La Fédération kazakhe m’a aidé, surtout au début de ma carrière. C’est ma façon de la remer­cier. Nous avons de très bons joueurs juniors et ils ont besoin de soutien, comme n’im­porte quel autre joueur. J’espère que nous les verrons bientôt sur le circuit. »