Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Paula Badosa en demi‐finales de l’Open d’Australie, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est exprimée sur son amitié avec l’Espagnole.

Aryna Sabalenka after beating Paula Badosa to reach Australian Open Final :



“I hope she’s still my friend… I promise Paula we will go shop­ping and I’ll pay for whatever you want” 😂😂😂



