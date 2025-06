Très présente sur les réseaux sociaux, Aryna confirme sa créa­ti­vité avec le temps. Lors de son dernier entrai­ne­ment sur herbe, elle a choisi de trans­former son iphone en cible pour un exer­cice de précision.

Aryna Sabalenka using her phone for target prac­tice



“Wanted to see how many tries it would take me to hit the phone… turns out it was one 😂”



🎯🐅



pic.twitter.com/gHEspzznsi