L’affaire de l’an­cien fiancée d’Aryna qui s’est défe­nestré a fait couler beau­coup d’encre.

Il faut dire que les circons­tances étaient plutôt étranges.

Aryna avait d’ailleurs précisé qu’elle n’était déjà plus avec lui.

Après avoir demandé un délai pour jouer, elle s’était présentée en noir lors de son premier entraî­ne­ment à Miami.

On ne doute pas que ce drame l’ait affecté car Aryna est une personne sensible. Sensible mais qui croque aussi la vie. Cette semaine à Madrid, une grosse rumeur a circulé suite à quelques images volées lorsque la joueuse biélo­russe tapait la balle.

En effet, il semble­rait qu’Aryna ait trouvé un nouveau boy friend. Il s’agi­rait du fonda­teur de la marque Oakberry, Georgios Frangulis, le souci c’est qu’il semble que Georgios soit marié.…