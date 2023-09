La nouvelle numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka va reprendre la compé­ti­tion à Beijing, trois semaines après sa défaite en finale de l’US Open contre Cori Gauff.

Lors d’une confé­rence de presse avant le début du WTA 1000 (30 septembre au 8 octobre), la Biélorusse a raconté son souvenir le plus marquant en Chine.

« Je me souviens de deux femmes qui se battaient pour mon bandeau. Je leur ai dit : ‘Les filles, je vous en appor­terai un autre la prochaine fois, mais s’il vous plaît, ne vous battez pas’. C’était le moment le plus drôle et le plus mémorable. »