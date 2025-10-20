AccueilInsoliteSabalenka et Badosa se retrouvent et font vraiment monter la température !
Sabalenka et Badosa se retrouvent et font vrai­ment monter la température !

Jean Muller
Par Jean Muller

Si elles se sont affron­tées huit fois au total sur le circuit, pour six victoires de la Biélorusse, Aryna Sabalenka et Paula Badosa sont très amies dans la vie. 

Les deux joueuses se sont retrou­vées sous le soleil de Dubaï ce week‐end et ont pris le temps de posté quelques photos sur les réseaux sociaux. 

Si Badosa a mis fin à sa saison en septembre à cause d’une nouvelle bles­sure, Sabalenka va elle disputer le Masters à Riyad en Arabie Saoudite du 1er au 8 novembre.

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 11:52

Fritz met les choses au clair, Alcaraz va aimer : « Tout ce que j'es­saie de dire, c'est que la fatigue et le stress lors des exhi­bi­tions sont loin d'être compa­rables à ceux d'un tournoi du circuit »
Tous les programmes et résul­tats en direct !

