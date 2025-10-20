Si elles se sont affrontées huit fois au total sur le circuit, pour six victoires de la Biélorusse, Aryna Sabalenka et Paula Badosa sont très amies dans la vie.
Les deux joueuses se sont retrouvées sous le soleil de Dubaï ce week‐end et ont pris le temps de posté quelques photos sur les réseaux sociaux.
😍 ¡‘𝑺𝒂𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔𝒂’ está de vuelta !— Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 19, 2025
🙌 El reencuentro de Badosa y Sabalenka por vacacioneshttps://t.co/5SOMW1cEKC
Si Badosa a mis fin à sa saison en septembre à cause d’une nouvelle blessure, Sabalenka va elle disputer le Masters à Riyad en Arabie Saoudite du 1er au 8 novembre.
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 11:52