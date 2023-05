De passage sur le plateau de Tennis Channel à Madrid où elle a battu Mayar Sherif en quarts de finale (2−6, 6–2, 6–1), Aryna Sabalenka a parlé avec Prakash Amritraj de sa passion pour les séances photos.

« Je ne sais pas, c’est comme mon hobby. J’aime prendre de belles photos pour me prouver que je peux être belle car la plupart du temps je ressemble à ça vous savez (rires). J’aime me regarder avec du maquillage et dans une belle robe », a confié la numéro 2 mondiale.

Pour rappel, elle affron­tera Maria Sakkari pour une place en finale dans la capi­tale espagnole.