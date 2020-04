Marat Safin a été interrogé par nos confrères du site sports.ru, et le Russe dont on connait la « créativité » est parti dans un bon délire : « Le but est que l’on soit à terme tous vaccinés mais aussi de nous implanter des micropuces. Sur internet tout est écrit et je crois vraiment et sincèrement que cela arrivera. L’idée c’est finalement de pouvoir tout contrôler, tout le temps de limiter nos libertés. Je pense qu’il y a des gens plus puissants que les dirigeants mondiaux eux-mêmes « a déclaré l’ancien numéro un mondial en 2000.