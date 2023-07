Décidément, les ques­tions posées par les diffé­rents jour­na­listes présents en confé­rence de presse sur cette édition 2023 de Wimbledon ne sont vrai­ment pas au niveau.

Après l’échange grotesques avec Paula Badosa, c’est au tour du Russe Roman Safiullin, qualifié pour les quarts de finale après sa victoire contre un Denis Shapovalov blessé et véri­table sensa­tion du tournoi, de subir les ques­tions et réflexions incom­pré­hen­sibles de certains confrères.

Question : « Il me semble que plus tôt dans le tournoi, vous étiez dans un hôtel de classe écono­mique. Je me demande si, main­te­nant que vous avez gagné beau­coup d’argent, vous pour­riez changer d’hôtel pour être plus à l’aise. »

Roman Safiullin : « Non, non. Pourquoi devrais‐je changer d’hôtel ? C’est un bon hôtel. Bien sûr, ce n’est pas un cinq étoiles, mais j’aime le lit. Tout me convient. Ce n’est pas si loin et il n’y a pas trop de circu­la­tion. Pourquoi devrais‐je le changer ? »