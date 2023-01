Alors que les cinq premiers épisodes de la nouvelle série‐documentaire sur les coulisses du tennis profes­sionnel sorti­ront ce vendredi 13 janvier 2023 sur la plate­forme de vidéo à la demande, Netflix, les jour­na­listes du quoti­dien L’Équipe ont pu visionner en exclu­si­vité la première partie de cette saison 1.

Et visi­ble­ment, Maria Sakkari n’est pas du genre à ménager ses entraîneurs.

Car après son coup de sang lors de la United Cup il y a quelques jours, on apprend que la joueuse grecque a eu des mots encore plus durs à l’en­contre de son coach, Tom Hill, au cours de sa finale perdue face à Iga Swiatek à Indian Wells en mars dernier. « Un mot de plus et je te brise la nuque », a ainsi lancé Sakkari en direc­tion de celui chargé de la faire progresser avant de fina­le­ment s’en prendre à elle‐même avec des mots tout aussi forts dans sa langue natale : « Va te faire foutre ! Brûle en enfer. »

Vous avez dit nerveuse ?